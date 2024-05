SSC Napoli, il report: si ferma Osimhen. Le ultime su Zielinski e Mario Rui

Questa mattina, il Napoli si è allenato presso l’SSCN Konami Training Center in preparazione per la partita contro la Fiorentina, in programma venerdì allo Stadio Franchi per la 37ª giornata di Serie A alle ore 20.45.

La sessione di allenamento è iniziata sul campo 2 con esercizi di attivazione e un circuito tecnico. Successivamente, i giocatori che hanno giocato dall’inizio contro il Bologna hanno svolto lavoro di potenziamento aerobico sul campo 1.

Gli altri membri della squadra hanno partecipato a una partitina e a esercizi tecnico-tattici sul campo 2. Mazzocchi e Zielinski hanno seguito un programma personalizzato sul campo, mentre Osimhen ha lavorato al recupero per un affaticamento muscolare. Mario Rui ha svolto un programma personalizzato in palestra.

Lindstrom, a causa di una lombalgia, ha fatto terapie e ha seguito un programma personalizzato in palestra.