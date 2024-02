Sky – Osimhen, il ritorno in campo è fissato per Napoli-Barcellona. La situazione

Victor Osimhen salterà Napoli-Genoa. A confermarlo è la redazione di Sky Sport. L’attaccante nigeriano è reduce da un’esperienza surreale per la quale ha perso l’aereo di ritorno a Napoli. Anche se fosse tornato in orario, ovvero stamattina alle 8:20, le sue condizioni fisiche in vista della partita sarebbero state valutate, e in caso si sarebbe deciso per la convocazione o meno. La speranza sul ritorno, secondo quanto riportato, è che questo avvenga di pomeriggio. Il centravanti sarà direttamente disponibile in occasione di Napoli-Barcellona.