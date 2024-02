Il Mattino – Mazzarri ha scelto il modulo per la gara con il Genoa, discorso alla squadra durante l’allenamento

Dopo la sconfitta contro il Milan, sono ripresi oggi gli allenamenti a Castel Volturno, ancora assente Victor Osimhen, per la sfortuna di Walter Mazzarri. Ne ha parlato l’edizione online de Il Mattino di Napoli:

“Mazzarri è stato a rapporto con il gruppo prima di scendere in campo per le prime prove anti-grifone. Sono stati messi a fuoco gli errori commessi nella gara di San Siro, ma anche le cose buone; la reazione della squadra che non deve limitarsi solo ad uno scampolo di partita, così come le amnesie e la confusione emerse in alcuni momenti del match. Sabato contro il Genoa, Mazzarri tornerà a giocare con il 4-3-3“.