Milan-Napoli 1-0: il messaggio di capitan Di Lorenzo

Dopo la sconfitta di San Siro, capitan Di Lorenzo attraverso il suo profilo Instagram, ha mandato un messaggio ai tifosi azzurri.

“Never give up”, ovvero mai mollare. Parole che fanno capire quanta voglia abbia la squadra di non mollare e di continuare invece a lottare, per cercare di salvare questa stagione. Anche contro il Milan, Giovanni Di Lorenzo è apparso un po’ in difficoltà e non proprio in forma come sempre, ma non è abituato a mollare. Ha sempre puntato sul lavoro e ha ottenuto grandi risultati sia con la Nazionale e con il Napoli. Questo dimostra tutto il suo valore.

Ecco il post pubblicato dal capitano azzurro: