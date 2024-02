“Sapete Demme cosa ha fatto oggi? Bisogna ringraziarlo”. Il retroscena raccontato da Minervini

Arturo Minervini, giornalista, attraverso i suoi social ha pubblicato uno scatto in cui è presente in palestra vicino a Diego Demme, centrocampista del Napoli. Ecco il suo racconto: “Lo riconoscete sullo sfondo? E’ Diego Demme. Questa mattina, ore 9, era già pronto ad allenarsi. Mentre la squadra tornava da Milano e godeva del giorno libero da Mazzarri, Diego, finito fuori dalle liste di Serie A e Champions League, si allenava. Dispensando sorrisi a chiunque, davvero a chiunque, gli chiedesse una foto“.

Minervini ha poi aggiunto un piccolo dettaglio su quanto fatto dal mediano azzurro una volta terminato l’allenamento sul tapis-roulant: “A fine corsa, si è pure messo ad asciugare il tappeto, con quella semplicità che dal primo giorno gli ha permesso di entrare nel cuore dei napoletani. Una cosa è certa; se i suoi compagni, avessero lo stesso attaccamento per quella maglia, il Napoli avrebbe qualche punto in più in classifica. Grazie Demme, per l’uomo che sei“.