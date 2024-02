Carratelli: “Il presidente ieri non mi ha risposto, dalla conferenza sono uscito sconfitto”

Il giornalista Mimmo Carratelli ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della conferenza stampa del patron azzurro Aurelio De Laurentiis. Queste le sue parole: “Dalla conferenza stampa di ieri sono uscito sconfitto perché il presidente non mi ha mai risposto, mi ha solo iniziato ad elencare i suoi lavori. Lui si diverte, mette i soldi e si vuole divertire, se ne frega di vittorie, sconfitte, titoli e tifosi. Allo stesso tempo De Laurentiis ci ha salvato, come imprenditore del calcio è il migliore che c’è in Italia e 20 anni fa noi non siamo stati in grado di mettere insieme 7 milioni per salvare il Napoli”.