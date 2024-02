Ufficiale – La Uefa annuncia i premi per la stagione 2022/2023, la cifra guadagnata dal Napoli

La Uefa, come riportato da Calcio e Finanza ha pubblicato il Financial Report ufficiale per la stagione passata, ovvero quella 2022/2023. Si tratta dei premi ufficiali che sono stati distribuiti alla fine delle competizioni europee della stagione passata, quindi Champions League, Europa League e Conference League. Tra le squadre italiane quella che ha guadagnato di più è l’Inter, che è arrivato in finale ed ha guadagnato circa 101 milioni di euro. Subito dopo troviamo il Milan con oltre 85 milioni di euro, poi il Napoli di De Laurentiis che ha guadagnato oltre 77 milioni e per ultima la Juventus con 56 milioni di euro.