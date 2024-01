CorSera – Supercoppa, Inter favorita: Inzaghi a caccia del quinto successo

L’indomani del passaggio del Napoli in finale di Supercoppa, il Corriere della Sera si prepara alla seconda semifinale tra Inter e Lazio. Per farlo, il quotidiano presenta un focus sull’Inter. E’ la squadra nerazzurra, infatti, la favorita per il titolo finale. Per Simone Inzaghi potrebbe essere il quinto successo, un record assoluto che l’ex Lazio non vorrà certo farsi scappare.

Attualmente, l’Inter punta tutto sul campionato: in Coppa Italia c’è stata l’eliminazione a sorpresa per mano del Bologna e l’ottavo con l’Atletico Madrid non è una passeggiata. A tutto ciò va aggiunto il campionato distante e, allora, ecco la miglior formazione per centrare l’obiettivo. Ci sono solo due ballottaggi: tra Darmian e Dumfries sulla fascia destra e tra Barella e Frattesi a centrocampo.