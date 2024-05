Antonio Conte è vicinissimo alla panchina del Napoli. Fabrizio Romano, giornalista sportivo e guru del calciomercato, ha dato nuovi aggiornamenti sul profilo personale X: “Dopo l’approvazione del presidente de Laurentiis, gli avvocati del Napoli e quelli di Antonio Conte stanno ora lavorando sui dettagli chiave del contratto per portare a termine l’affare. Nessuna firma prevista per oggi, ma ora stiamo lavorando sugli aspetti legali e sui dettagli, avanzando per completare l’accordo”.