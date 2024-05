Gazzetta – Martinez Quarta sempre nel mirino del Napoli, la situazione

L’interesse del Napoli per Lucas Martinez Quarta non è nuovo. Il difensore centrale argentino, che ha 28 anni e un contratto in scadenza a giugno 2025, è alla sua quarta stagione con la Fiorentina, durante la quale ha segnato 8 gol tra Serie A e coppe, rendendola una delle sue migliori. Quest’estate, il Napoli potrebbe tentare seriamente di portarlo in squadra.

L’arrivo di Antonio Conte, ex tecnico di Juventus e Inter, rivoluzionerà il Napoli, a partire dalla difesa. Secondo la Gazzetta dello Sport, Martinez Quarta, soprannominato “Chino”, è un profilo che Conte vedrebbe bene in una difesa a tre. Anche David Hancko del Feyenoord, un ex viola, è nel mirino per rinforzare la retroguardia, mentre a centrocampo piace Luis Alberto. Con molti nomi sul tavolo e grandi ambizioni, il Napoli di Conte si preannuncia come un avversario temibile sul mercato.