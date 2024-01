Inter-Lazio un posto per due: la vincitrice se la vedrà con il Napoli

Oggi alle 20.00 si giocherà la semifinale di Supercoppa italiana tra Inter e Lazio in Arabia Saudita. La vincente tra le due compagini affronterà gli azzurri di Mazzarri in finale. Inzaghi vuole andare avanti in tutte le competizioni e provare a raggiungere il Napoli in finale. Sarri punta a vincere il trofeo per salvare la stagione della Lazio. Le ultime 5 partite tra le due compagini hanno visto l’Inter vincitrice 3 volte contro le 2 della Lazio. Formazioni ufficiali:

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All: Inzaghi

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All: Sarri