Il calciatore del Napoli André Zambo Anguissa sta giocando in questo momento titolare con il suo Camerun. La formazione di Song sta perdendo 1-0 nel primo tempo contro il Senegal di Cissé. Il girone di Anguissa, con il suo Camerun, è composto da Senegal attualmente primo con 6 punti, secondo Guinea con un punto, terzo attualmente Camerun con un punto e quarto Gambia con zero punti. Oggi alle 21.00 si giocherà Guinea-Gambia per concludere la seconda giornata della fase a gironi.