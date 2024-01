Marchetti: “Juve-Napoli per Samardzic: le ultime”

Intervistato a Radio TMW nel corso del programma L’Editoriale, Luca Marchetti ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla Juventus e sulle situazioni di Pioli e Mourinho. A proposito della Juventus, il giornalista di Sky ha rivelato le ultime sulla gara tra i bianconeri e il Napoli per Samardzic.

Che novità ci sono sul fronte Samardzic tra Napoli e Juventus?

“Novità delle ultime ore non ce ne sono, ieri la Juve era impegnata in Coppa e non ha potuto fare passi ulteriori. Il Napoli ha delle tempistiche più lunghe, si profila questo testa a testa tra le due società con la Juve che è disposta a prenderlo anche a giugno. La Juventus deve capire se già in questa finestra può anticipare l’investimento visti i risultati, convincendo la società che si può già pensare di vincere quest’anno, visto che la squadra c’è e i punti ci sono magari avendo dei soldi in più. Fare dunque un’operazione in stile Vlahovic con un anticipo di cassa. Allegri pubblicamente ha una faccia, quella dell’allenatore che rispetta le necessità della società, poi però delle richieste le fa e un centrocampista serve. È evidente che un elemento in più a centrocampo farebbe comodo, non credo però che i soldi di operazioni come Dragusin e Ranocchia possano bastare. Serve un centrocampista che possa fare la differenza adesso e per il futuro. Per questo si parla con Samardzic e visti i rapporti con l’Udinese può arrivare anche in prestito con obbligo di riscatto. Il sogno della Juventus sarebbe Ederson, ma l’Atalanta lo giudica incedibile come Koopmeiners. La Juve cerca un tuttocampista e il brasiliano ha quelle caratteristiche“.

Che scenari ci sono per il futuro di Kean?

“Per l’esplosione di Yildiz in questo momento sta trovando ancora meno spazio, si apre così l’opzione prestito anche se non so che interesse abbia Kean nel partire in prestito. Per lui c’è in ballo la convocazione per la Nazionale e se dovesse fare una seconda parte di stagione dove gioca e segna tanto può tornare in corsa. Su di lui ha chiesto informazioni il Monza ma al momento non c’è l’interesse di Kean nell’andare al Monza. Ha fatto un piccolo sondaggio la Fiorentina, ma la dirigenza viola sta lavorando su altri profili e se dovesse arrivare un numero 9 la Fiorentina può cedere Nzola“.

Quali notizie ci sono su Pioli e Mourinho?

“È ancora presto per il mercato degli allenatori, di solito si decide a marzo-aprile ma è vero che si può considerare quasi un fine ciclo per entrambi. Pioli ha lavorato benissimo al Milan e anche Mourinho a Roma, bisogna però capire se poi il gruppo può dare le stesse risposte o meno. Oggi i risultati ci dicono che Mourinho ha fatto bene fino allo scorso anno, poi gli investimenti fatti dalla società avrebbero dovuto portare la Roma in zona Champions e al momento l’obiettivo è lontano. Pioli invece ha una valutazione diversa, ha riportato il Milan in Champions, ha vinto lo Scudetto ed è terzo in classifica, ma questo è l’unico sorriso viste le difficoltà in coppa e vista la lontananza dallo Scudetto. Vanno fatte valutazioni ad ampio respiro e questo è quello che stanno facendo Roma e Milan oggi riguardo una sensazione di fine ciclo che respiriamo anche noi“.