Gazzetta – Addio Pioli, il candidato numero uno è il sogno di ADL

La situazione del Napoli è davvero drammatica. Il nono posto da campioni d’Italia (i peggiori del XXI secolo) ha obbligato De Laurentiis a riprendere i contatti con Antonio Conte. Anche La Gazzetta dello Sport ha spiegato come la destinazione Napoli sia remota per il tecnico pugliese. Sebbene la stagione del Milan abbia visto concludersi il girone d’andata al terzo posto, la retrocessione in Europa League e le continue frenate non sono piaciute a tifosi e società. “Sulla panchina di Pioli incombe l’ombra ingombrante di Conte”, scrive la rosea. Conte potrebbe approdare in rossonero in primavera, ma è chiaro che qualcosa si è rotto già da adesso.