Baschirotto: “Non penso al mercato, guardo al Napoli: andiamo lì per vincere!”

Federico Baschirotto è stato presente alla conferenza stampa in occasione di Napoli-Lecce. Il difensore e capitano giallorosso ha fatto un bilancio degli ultimi due anni. Baschirotto si è rifiutato di parlare del suo futuro preferendo lanciare il guanto di sfida al Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Il momento più delicato della stagione? A metà stagione chiaramente. Per fortuna nella parte finale del campionato siamo riusciti a venirne fuori vincendo qualche scontro diretto. Ci sono stati dei momenti in cui abbiamo dialogato per capire i problemi, poi ci siamo rifugiati nel lavoro e ne siamo venuti fuori. Il bilancio in giallorosso? Un buon bilancio. Abbiamo fatto due salvezze senza mai stare nelle ultime tre posizioni. Devo tanto a tutti i miei compagni. Mi sento più maturo a livello di personalità e lettura delle giocate. Sono contento. Il futuro? Io guardo solo al presente e faccio di tutto per questa maglia che mi ha dato tanto. Se c’è da scrivere la storia del Lecce si scrive la storia. Non penso al mercato, guardo al Napoli e poi mi godo le vacanze. Qui mi trovo più che bene, mi hanno accolto a braccia aperte e devo tantissimo a tutti. Ora c’è il Napoli? Ci stiamo preparando molto bene. Sono contento della squadra. Andiamo lì non per il pareggio, ma per vincere. Abbiamo sempre provato a vincere, poi alle volte non è possibile. La fascia da capitano? Non mi sarei mai aspettato di fare il capitano in Serie A. Si vede che ho trasmesso qualcosa a questa piazza, sono onorato. La crescita della squadra? Siamo cresciuti tutti, d’altronde ci siamo salvati con largo anticipo. Soprattutto negli scontri diretti abbiamo dimostrato maturità”.