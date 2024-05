Santacroce: “Credo che Gasperini resterà all’Atalanta. Vi dico chi ha la probabilità più alta di essere il nuovo allenatore del Napoli”

Fabiano Santacroce è intervenuto ai microfoni di Radio Marte. Durante la trasmissione Marte Sport Live, l’ex difensore del Napoli ha detto la sua sui tecnici che sono in pole per la panchina azzurra. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“I segnali negativi che arrivano sul fronte allenatore e per qualche azzurro che intende andare via sono purtroppo questo la conseguenza di quello che è stata la pessima stagione di quest’anno. Di certo ci saranno procuratori e giocatori che paleseranno la loro preoccupazione per il futuro. Gasperini penso che sia attratto dalla sfida Napoli, ma secondo me sta facendo, in modo giusto, anche il suo gioco per avere maggiori garanzie nel progetto Atalanta. Vuole avere, oltre alle chiavi della città anche le chiavi dello stadio: secondo me resterà a Bergamo, non c’è realtà migliore di quella per lui. La probabilità più alta di essere il nuovo allenatore del Napoli secondo me ce l’ha Italiano, anche se spero sempre che possa venire Conte. Mi piace molto il calcio che esprimono le squadre di Italiano, ma per questa piazza, per questa dirigenza, per questa squadra sarebbe l’ideale proprio Conte. Non penso che le richieste di quest’ultimo siano esose, ma ha bisogno di alcune certezze, soprattutto dopo aver visto l’annata di questo Napoli. Tocca a De Laurentis fornirle, a lui come agli altri allenatori. Di Lorenzo è uno di quei giocatori che chiede di stare in squadre al vertice, è un nazionale, normale che abbia qualche dubbio. I calciatori di questo calibro vogliono sfruttare appieno, giustamente, la carriera. Se c’è il sentore di affrontare un campionato per provare ad andare in Champions e non per provare a vincere è chiaro che c’è qualcuno o più di qualcuno che storce il naso”.