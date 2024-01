Baving: “Koopmeiners era vicinissimo al Napoli. Giuntoli? Ecco come stanno le cose”

Dopo le ottime prestazioni dello scorso anno il centrocampista dell’Atalanta Teun Koopmeiners è tornato al centro delle voci sul mercato. Nell’ultima sessione di calciomercato estiva il Napoli ha fatto di tutto per acquistarlo rinforzando il centrocampo.

Il suo agente, Bart Baving, a Calciomercato.it svela che Giuntoli lo contattò già quando era di proprietà dell’Alkmaar Zaanstreek ma che poi passò nella corte di Gasperini per una cifra intorno ai 15 milioni di euro più 10 di bonus.

Scudetto?

“Lo scudetto è impossibile, ma l’Atalanta è ancora in corsa per Coppa Italia ed Europa League. Sono sicuro che Teun e tutti i suoi compagni daranno il massimo per arrivare più lontano possibile.”

E’ il centrocampista più forte della Serie A?

Di sicuro è tra i più bravi. E’ un calciatore intelligente completo e ha personalità. E’ capace di fare passaggi fantastici e di fare gol. Ma in Serie A ci sono centrocampisti altrettanto forti.”

Interesse di Giuntoli?

Si, so che è molto stimato dalla Juventus. Con Giuntoli parlai quando Teun giocava ancora nell’AZ Alkmaar. Ultimamente non ci sono stati contatti.”