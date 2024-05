Genoa-Bologna – Le formazioni ufficiali dell’ultima sfida in rossoblù di Thiago Motta

Al Ferraris di Genova va in scena l’ultima sfida dell’anno, e vede affrontarsi il Genoa di Alberto Gilardino e il Bologna di Thiago Motta. Per il tecnico dei felsinei sarà anche l’ultima panchina con il club romagnolo, al quale già ha detto addio in accordo con la società. Per la squadra di casa nessun obiettivo, mentre per i rossoblù fuoricasa c’è la possibilità di scavalcare la Juventus per arrivare al terzo posto. In attacco c’è Vitinha per il Genoa, con alle sue spalle Gudmundsson, mentre dall’altra parte c’è Castro che sostituisce Zirkzee, con Ndoye e Urbanski alle sue spalle. Queste le formazioni ufficiali:

Genoa – Leali; Cittadini; Vogliacco; Vasquez; Sabelli; Thorsby; Malinovski; Frendrup; Marin; Gudmundsson; Vitinha

Bologna – Ravaglia; Posch; Beukema; Calafiori; Kristiansen; Freuler; Odgaard; Urbanski; Aebischer; Ndoye; Castro