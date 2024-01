Il Roma – Rinnovo Politano-Napoli, si farà nelle prossime settimane. Samardzic, chiusura nei prossimi giorni

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha scritto a proposito del calciomercato del Napoli sul suo profilo X. Secondo quanto riportato, l’intesa per il rinnovo di Matteo Politano è arrivata, e vi sarà anche un aumento dell’ingaggio. Non ci sarà per Napoli-Salernitana Lazar Samardzic, mentre per Nehuen Perez la trattativa appare molto difficile.

“Il consueto teatrino, stavolta inscenato per Politano, si chiude con l’intesa sul rinnovo, che arriverà nelle prossime settimane con un adeguamento di ingaggio. Il Napoli purtroppo resta preda di una sorta di anarchia interna, che la società fa fatica a controllare. I calciatori hanno perso i riferimenti che avevano, e in tanti nello spogliatoio considerano Napoli solo un trampolino di lancio. Mercato: si attende il rientro di De Laurentiis in Italia (tra domani e venerdì) per arrivare finalmente alla chiusura per Samardzic. 20+5 mln di bonus all’Udinese, al giocatore contratto di 5 anni. Si parte da 1.8 di ingaggio (più bonus) fino a 2.5 mln a scalare anno dopo anno. Dovrebbe esserci una clausola rescissoria valida per l’estero. No dell’Arsenal per il prestito di Kiwior, si guarda ancora all’Udinese, che non cede Perez in prestito e soprattutto vorrebbe rimandare il discorso a giugno. Il Napoli continuerà a guardare in Serie A ma non arriveranno rinforzi in tempo per la Salernitana. Zanoli e Zerbin aspettano il via libera per partire: andranno via in prestito”.