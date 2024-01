Schedina Serie A 20a giornata 2023-24

Anche se quest’anno la Serie A non si è fermata neanche nel periodo natalizio, continuando a regalare emozioni in modo continuativo agli appassionati di calcio, l’attesa ad ogni giornata è sempre più forte, con sfide che si fanno via via più avvincenti e una lotta al vertice che tiene col fiato sospeso.

Proprio a questo proposito, la ventesima giornata, ormai alle porte, ci regala un calendario ricco di match interessanti che potrebbero dare significative svolte alla classifica: diamo quindi subito uno sguardo al calendario e ai pronostici della prossima giornata di serie A per capire cosa ci aspetta e, soprattutto, come comporre una schedina oggi che possa regalare soddisfazioni:

Sabato 13 Gennaio 2024

Genoa vs Torino (ore 15.00): il Torino arriva da una vittoria significativa contro il Napoli, mentre il Genoa è reduce da alcuni pareggi, ma tutto sommato sta attraversando un periodo abbastanza positivo. L’1 o l’Under 2,5 potrebbero essere la scelta migliore;

Verona vs Empoli (ore 18.00): partita equilibrata che prende vita nelle parti basse della classifica, in piena zona retrocessione. Entrambe le squadre hanno assoluto bisogno di punti: il fattore casa sarà decisivo? 1X è la doppia chance che potrebbe fare al caso nostro;

Monza vs Inter (ore 20.45): per quanto il Monza abbia dimostrato di poter competere in campionato, la sfida con la capolista non sarà una passeggiata. L’esito più probabile per questo match è la vittoria degli ospiti: 2.

Domenica 14 Gennaio 2024

Lazio vs Lecce (ore 12.30): nonostante la buona forma passata del Lecce e le difficoltà che sta affrontando quest’anno la Lazio, la squadra di Sarri sembra avere il favore dei pronostici: la scelta più saggia è in equilibrio tra 1 e X, se non si è certi si può sempre optare per la doppia chance che contempla entrambi i risultati;

Napoli vs Salernitana (ore 15.00): nonostante l’evidente crisi del Napoli, la Salernitana è in una situazione difficile, occupando attualmente l’ultima posizione in classifica. Sapranno gli azzurri cavalcare l’occasione e guadagnare punti fondamentali per la classifica? Il pronostico per questo match è quindi 1;

Cagliari vs Bologna (ore 15.00): la squadra di casa, poco fuori la zona retrocessione, aspetta la squadra di Thiago Motta. I sardi hanno assolutamente bisogno di punti e potrebbero approfittare del periodo negativo del Bologna, che ha segnato la striscia positiva di vittorie con una sconfitta e un pareggio. L’X2 potrebbe essere la scelta migliore per una scommessa ponderata;

Fiorentina vs Udinese (ore 18.00): la Fiorentina è in una buona posizione in classifica, occupando il quarto posto, e sembrerebbe sulla carta avere maggiori probabilità di vincere il match. L’Udinese, d’altra parte, ha assoluta necessità di punti: puntare sul Goal potrebbe essere la scelta vincente;

Milan vs Roma (ore 20.45): il Milan è in forma eccellente e in una posizione in classifica di tutto rispetto, mentre la Roma sta lottando per raggiungere le posizioni che contano. Per questo match, che è forse uno dei più interessanti di questa giornata, il nostro suggerimento è puntare, osando un po’, sull’1X + Under 2,5;

Lunedì 15 Gennaio 2024

Atalanta vs Frosinone (ore 20.45): l’Atalanta è favorita, considerando la difficoltà del Frosinone in trasferta. Pronostico del match: 1;

Martedì 16 Gennaio 2024

Juventus vs Sassuolo (ore 12.30): per quanto il Sassuolo abbia saputo dimostrare carattere, ne è un esempio la vittoria nell’ultimo match contro la Fiorentina, i padroni di casa sembrano favoriti. Il nostro suggerimento per la partita conclusiva di questa ventesima giornata è quindi 1.

Suddivisa in quattro giorni, questa ventesima giornata di Serie A promette grandi emozioni e, soprattutto, potrebbe riservare colpi di scena in grado di dare scossoni significativi alla classifica. Per scoprire come cambieranno gli equilibri non ci resta che attendere e seguire ogni minuto di ciascun match, dal calcio d’inizio al fischio finale!