Hojbjerg pronto a lasciare il Tottenham: è stato offerto al Napoli

Pierre-Emile Hojbjerg, centrocampista di proprietà del Tottenham, è deciso a lasciare la società inglese al termine della stagione. Il danese, che milita per gli Spurs dal 2020, ha infatti preso la decisione di abbandonare il club. Nella stagione attualmente in corso, ha disputato ben 36 partite complessive, per un totale di 1369 minuti.

I suoi agenti stanno ora lavorando per trovare un nuovo club disposto ad ingaggiarlo e, come riportato da Nicolo Schira, Hojbjerg è stato proposto al Napoli, che l’aveva già sondato a gennaio senza poi chiudere il colpo. In Italia gli azzurri non sono però i soli: c’è interesse anche da parte di Milan e Juve.