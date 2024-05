Udinese-Napoli verrà interrotta per qualche istante: la motivazione

Alle ore 20:45 di domani, lunedì 6 maggio, si disputerà al Bluenergy Stadium di Udine Udinese-Napoli. La partita, valida per la 35esima di campionato, verrà interrotta nel corso del primo tempo, circa al 15esimo minuto. L’iniziativa è arrivata da parte del club di casa, che ha deciso di ricordare le vittime del terremoto del 6 maggio 1976 in Friuli. Il match sarà fermato precisamente alle 21:12, orario corrispondente a quello della scossa. Ecco la nota della società:



“A 48 anni da una tragedia che ha segnato e segnerà per sempre la nostra terra, Udinese Calcio non dimentica il terremoto del Friuli del 6 maggio 1976. Una ferita profonda per il nostro popolo che sarà commemorata in occasione della partita di lunedì sera che cade nel giorno del 48esimo anniversario. Alle 21.00 e 12, orario in cui si verificò la scossa, Udinese e Napoli interromperanno per qualche secondo la partita in segno di rispetto per ricordare le 965 vittime che resteranno per sempre nei nostri cuori. Inoltre, nel pre gara, i bianconeri, a fine riscaldamento, porteranno un mazzo di fiori in curva Nord proprio in onore delle vittime”.