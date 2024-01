Gazzetta – Nehuen Perez, il Napoli studia anche due profili alternativi

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive a proposito della questione calciomercato per la difesa del Napoli, una delle questioni che la dirigenza sta cercando di risolvere con maggiore urgenza. Uno dei profili più seguiti è quello di Nehuen Perez dell’Udinese, con il quale la società può puntare ad un doppio affare. All’argentino però, ci sono anche due alternative, come riportato. Una di queste è Tosin Adarabioyo, difensore centrale classe ’97 del Fulham in scadenza di contratto. Si segue anche il profilo di Finn Van Breemen, un 2003 in forza agli svizzeri del Basilea.