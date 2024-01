Ugolini: “Ritiro scelta inevitabile, serviva dare un segnale ai calciatori. Mercato? Ecco la priorità di ADL”

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss facendo il punto della situazione in casa Napoli, sia riguardo il ritiro deciso dalla società sia sul mercato degli azzurri.

Ugolini si esprime sulle decisioni di mercato del club partenopeo: “Dopo la partenza di Elmas e con Anguissa che sarà via per l’intero mese per la Coppa d’Africa, penso che il Napoli concretizzerà presto l’acquisto di Samardzic. Il serbo è un giocatore importante ed è adatto alla filosofia della squadra. Mi sento di dire che la priorità del mercato del Napoli dovrebbe essere l’acquisto di un difensore centrale”.

Inoltre, il giornalista sportivo spende alcune parole sulla decisione del presidente De Laurentiis riguardo il ritiro della squadra: “La scelta del ritiro è stata inevitabile, è stato l’ultimo strumento per dare un segnale forte ai calciatori. Finora la società ha fatto tutto ciò che poteva fare per rimediare agli errori fatti in estate, ovvero l’esonero di Garcia, i movimenti sul mercato e le trattative avviate per i rinnovi”.