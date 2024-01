Kvaratskhelia, parla l’agente: “Interesse da parte di molti club ma ha un contratto col Napoli. Osimhen? Giocherà in Arabia Saudita”

Mamuka Jugeli, agente dell’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia, ha rilasciato un’intervista ai media georgiani riguardo il futuro del calciatore e sull’interesse di alcuni big club europei.

Il procuratore georgiano, riferendosi alla scorsa stagione, ha commentato: “Non mi aspettavo che Khvicha diventasse il miglior giocatore della Serie A, di sicuro mi sarei aspettato un’ottima stagione da parte sua, ma non questo. Ora da lui mi aspetto qualcosa di meglio”.

Rispondendo ad alcune domande riguardo l’interessamento di alcuni big club europei come Manchester City, Real Madrid e Barcellona, l’agente ha precisato: “Dopo una stagione vincente ci sta mostrare interesse, ma è ancora presto per parlare di questo e poi ha un contratto con il Napoli. Nessun club direbbe di no ad avere in squadra uno come lui; attualmente è tra i primi tre calciatori al mondo”.

Infine, l’agente spende alcune parole sul bomber del Napoli, Osimhen: “Victor ha appena firmato il rinnovo del contratto, ma non penso che giocherà nel Napoli per tutta la sua carriera. Vi dico già da ora che che andrà a giocare in Arabia Saudita. Kvara non accetterà mai di andare a giocare lì, neanche per un miliardo di euro“.