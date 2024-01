SKY – Insigne proposto alla Fiorentina: la reazione del club

E’ da tempo arrivata al capolinea l’avventura di Lorenzo Insigne al Toronto. Adesso, l’ex capitano del Napoli cerca nuovi stimoli e spera di farlo in Europa, ancora meglio se in Italia. Gli ultimi mesi parlavano di un’avventura alla Lazio, col suo ex allenatore Sarri. Poco convinto Lotito, la trattativa resta in stand by (forse non si concretizzerà mai). Intanto, Sky Sport fa sapere che Insigne è stato offerto alla Fiorentina. La Viola sta cercando un esterno d’attacco a piede invertito per gennaio. Il napoletano è stato così proposto dai suoi agenti. La Fiorentina non sembra però interessata per i costi economici dell’operazione.