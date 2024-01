Udinese, Cioffi: “Ho visto il solito Samardzic, vi dico se giocherà”

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Lazio, in programma domani alle 15, Gabriele Cioffi ha risposto a una domanda su Samardzic, in trattativa col Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Zemura ha avuto un infortunio delicato, tornerà con noi settimana prossima e quindi se risponde bene essere a disposizione per Firenze. Alleno i giocatori che ho, Samardzic lo alleno e ho visto il solito Samardzic, non vedo perché non dovrebbe essere convocato o non dovrebbe giocare”.