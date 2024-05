De Maggio: “Se Gasperini dice no ADL ha il sì di Conte. Osimhen? C’è anche un’offerta araba. Manna e il nuovo allenatore avranno pieni poteri nell’area sportiva”

Valter De Maggio, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato di vari argomenti, come la situazione allenatore ed il futuro di Victor Osimhen. Di seguito, le sue parole.

“Giovanni Manna lavora 20 ore su 24, sta capendo come muoversi. Dalle voci che mi arrivano vi dico che in queste 48 ore ha asfaltato i calciatori, chiamandoli a prendersi delle responsabilità. Il Napoli valuterebbe un’offerta araba per Osimhen che però vuole la Premier. Se hanno già bloccato Gasperini allora chapeau a De Laurentiis. Non c’è nulla di cui preoccuparsi, mi rasserenano su tutto. Il Napoli ha espresso in modo chiaro e diretto il suo totale gradimento a Gasperini. Domani Gian Piero Gasperini darà una risposta a questo gradimento, dovesse essere positiva allora il Napoli lo metterebbe subito sotto contratto. Se dovesse essere negativa la sua risposta il Napoli si è mossa in parallelo su un’altra pista. Il Napoli ha il sì di Antonio Conte. Osimhen? Sta aspettando l’Arsenal, ma se non arriva una proposta vera valuterebbe l’Arabia. Manna ha già parlato con l’agente di Meret e sarebbe pronto a lasciarlo partire. Il Napoli s’è mosso benissimo, aspetta domani Gasperini e sabato decide. Se Gasperini sceglie di restare a Bergamo il Napoli è nelle condizioni di portare domani sera Antonio Conte. Vi do un’altra buona notizia, Manna e l’allenatore che arriverà, avuti i parametri economici da De Laurentiis, avranno pieni poteri assoluti sull’area sportiva”.