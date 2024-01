CdM – Simeone o Raspadori? Il punto

Victor Osimhen ha lasciato Napoli per andare a rappresentare la sua Nigeria alla Coppa d’Africa. Occhi puntati sull’attaccante di Lagos: ha vinto il Pallone d’Oro africano, le aspettative sono tante. Intanto, in casa Napoli, si cerca di scegliere il suo sostituto per la trasferta a Torino contro i granata. Il Corriere del Mezzogiorno ha approfondito le caratteristiche di Simeone e Raspadori, in ballottaggio per il posto di Vice Osimhen. “Jack è un centravanti di manovra – si legge sul quotidiano – ha bisogno di una squadra brillante con uomini di gamba, capaci di inserirsi e riempire l’area di rigore che lui svuota con i suoi movimenti. Simeone, che contro il Monza ha avuto soltanto una decina di minuti compreso il recupero, può assicurare più profondità e peso dentro l’area di rigore”.