KKN – Scambio Simeone-Luis Alberto, spunta una rivelazione di Lotito. I dettagli

Nelle ultime ore, è rimbalzata la voce di un possibile scambio tra il Napoli e la Lazio per Giovanni Simeone e Luis Alberto. Non è un segreto che i due calciatori possano lasciare le rispettive piazze. Entrambi tra l’altro, sono già stati ricercati dalle rispettive squadre. Di quest’argomento, ha parlato anche il giornalista Valter De Maggio, nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. A tal proposito, ha rivelato di aver parlato con Claudio Lotito, presidente dei biancocelesti, su quanto ci sia di vero in queste indiscrezioni. Stando a quanto riportato, Lotito avrebbe affermato che non c’è assolutamente possibilità di organizzare uno scambio.