Il Napoli deve fare presto per Italiano: sul tecnico si è inserita una squadra di Premier

Dopo le belle parole spese da Italiano nei confronti di ADL è balzato in pole insieme a Gasperini per sostituire Calzona il prossimo anno. Il tecnico ha un trofeo da conquistare con la Fiorentina e solo dopo scioglierà le riserve sul suo futuro. Come riporta la Gazzetta dello Sport, su Italiano però si è inserita una squadra di Premier, il Notthingham Forest. Il proprietario della squadra inglese è Evangelos Marinakis, che possiede guarda caso anche l’Olympiacos, la squadra che i viola affronteranno in finale di Conference. Le pretendenti per il tecnico aumentano e ADL deve fare presto per evitare una clamorosa beffa.