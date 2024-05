Gasperini-Napoli, L’Atalanta si guarda intorno, due nomi per sostituire l’allenatore

Per Francesco Calzona si avvicina l’ultima partita alla guida del Napoli. Infatti, al termine della stagione, lui tornerà in Slovacchia ad allenare la Nazionale, mentre il club azzurro dovrà ingaggiare un nuovo tecnico. Tra le varie opzioni che il Napoli sta sondando, sono forti alcuni nomi, tra cui sicuramente Gian Piero Gasperini. L’allenatore, attualmente in forza all’Atalanta, stasera cercherà di chiudere un percorso durato anni, cercando di portare un trofeo europeo a Bergamo. Intanto, l’Atalanta si guarda intorno per sostituire il tecnico.

Sky Sport parla proprio della possibilità di vedere Gasperini approdare al Napoli l’anno prossimo. Ecco quanto si legge: “Gian Piero Gasperini è un’istituzione a Bergamo dove ormai è da 8 stagioni alla guida della squadra e dove ha un contratto fino al 2025 con la società nerazzurra pronta ad allungarlo fino al 2026. L’ipotesi di un addio è però tutt’altro che remota considerando le lusinghe del Napoli e non solo e il pensiero di lasciare magari dopo una grande vittoria. Per un eventuale sostituzione il club nerazzurro si potrebbe orientare su due allievi proprio di Gasperini: Ivan Juric e Raffaele Palladino“.