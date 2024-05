Ex intermediario Osimhen, D’Amico: “Osimhen parla inglese e Premier miglior campionato. Sullo scambio con Hojlund…”

L’ex intermediario dell’affare Osimhen e agente Andrea D’Amico ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro del nigeriano a Radio Goal: “E’ difficile dire adesso quale sarà il suo futuro, siamo ancora a maggio ed è un affare non da poco. Lui parla inglese e la Premier è il campionato più importante al mondo. Barça e Real non lo cercano e se non va al PSG gli resterà solo l’Inghilterra. Lo scambio con Hojlund? Fattibile, lo United rispetta le caratteristiche dove potrebbe giocare Victor. E un operazione che potrebbe starci”.