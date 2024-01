Pavarese: “Dragusin? Non so quanto andremo a migliorare. Petrachi uno dei migliori”

Luigi Pavarese, dirigente sportivo con trascorsi a Napoli e a Torino, ha parlato delle ultime notizie in casa Napoli ai microfoni di Radio Napoli Centrale.

Meluso?

“Credo che se è stato scelto Mauro è per le sue qualità. Non abbiamo un rapporto amicale, ma ho grande stima di lui, ha fatto gavetta e ottenuto risultati a Pisa, Foggia, Lecce e La Spezia che dimostrano il suo valore. Bisognerebbe lasciarlo lavorare. Mi ricorda un po’ i primi tempi di Giuntoli che non era considerato da Napoli perché veniva dal Carpi”.

Arrivo di Petrachi al Napoli?

“L’ho definito tra i 3 direttori sportivi più bravi, insieme a Giorgio Perinetti e Cristiano Giuntoli. Pierpaolo Marino e Luciano Moggi meritano un discorso a parte per la loro competenza”.

Dragusin, Samardzic e Soumare?

“Dragusin lo seguo dalle giovanili della Juventus, ma non so quanto andremo a migliorare. C’è già Ostigard, non credo sia inferiore. Samardzic è tra i centrocampisti più forti nel nostro campionato. Politano via? C’è da considerare che, come Kvara, crea superiorità numerica. È un prospetto anche a livello Nazionale, dirà la sua al prossimo Europeo”. Ha concluso Pavarese“.