Juric: “Speriamo di ripetere la gara di Firenze. Gli attaccanti del Napoli possono far gol in ogni modo”

Il tecnico del Torino Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida di domani sera contro il Napoli di Mazzarri. Il tecnico granata nel presentare la sfida contro gli azzurri ha parlato dell’ultima partita del 2023, in cui hanno perso contro la Fiorentina. Queste le sue parole: “Lavoriamo bene, con grande intensità, sono soddisfatto. Speriamo di ripetere la gara fatta a Firenze, alzando la qualità negli ultimi metri. Dobbiamo fare un passo in avanti per trasformare il gioco in punti. Gli attaccanti del Napoli possono fare gol in ogni modo, dobbiamo per questo stare attenti su tutto. E ci vuole anche un po’ di fortuna in partite come questa”.