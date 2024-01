Bonanni: “Sicuramente Zielinski andrà via. Se il Napoli non entrasse tra le prime quattro sarebbe per demeriti propri”

Ai microfoni di Tmw Radio, nel corso di Maracanà, ha parlato l’ex calciatore Massimo Bonanni. Tra gli argomenti trattati anche il centrocampo azzurro, con il possibile addio in estate di Zielinski e l’arrivo a gennaio di Lazar Samardzic dall’Udinese. Queste le parole di Bonanni: “Sicuramente credo che Zielinski non farà più parte del Napoli nella prossima stagione. Samardzic è un ottimo acquisto e sono convinto che se il Napoli non dovesse entrare tra le prime quattro sarebbe più per demeriti suoi che per meriti delle altre squadre. Al Napoli ora non serviva uno come Mazzarri ma qualcosa di diverso. Hanno dovuto tamponare una difficoltà con lui, ma è stata una scelta sbagliata”.