GdS – Dragusin, oggi l’incontro con l’agente: Napoli pronto ad assecondare le richieste del Genoa

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha scelto Radu Dragusin per rinforzare la difesa. La trattativa tra Napoli e Genoa va avanti da un paio di giorni e il patron del Napoli non ha intenzione di mollare, neanche di fronte alla concorrenza del Tottenham.

Gli Spurs, secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, avrebbero offerto al Genoa 20 milioni di euro per il cartellino di Dragusin.

Il Napoli potrebbe rilanciare, inserendo nella trattativa due difensori azzurri: “Il Napoli ha già avanzato una prima offerta importante: 15 milioni più il cartellino di Ostigard e il prestito di Zanoli, che a prescindere dovrebbe comunque sbarcare in Liguria. Ma serve che il trasferimento di Zanoli diventi a titolo definitivo per sbloccare l’impasse. Il Napoli è pronto ad assecondare le richieste del Genoa, per un affare complessivo da circa 25 milioni di euro”.