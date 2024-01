L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su chi sostituirà Victor Osimhen nella gara di domani contro il Torino. Secondo il quotidiano Mazzarri avrà ancora tempo per decidere, però come contro il Monza, il favorito per un posto da titolare è ancora Giacomo Raspadori, in vantaggio su Giovanni Simeone. Sarà un dubbio, questo, che il Napoli trascinerà con sé per diverse settimane con Osimhen in Coppa d’Africa. Questo dualismo andrà avanti fin quando si capirà come procederà il percorso della Nigeria e di individuare una data in cui Osimhen tornerà disponibile. Per la prima del nuovo anno e l’ultima del girone di andata Mazzarri potrebbe confermare l’attaccante di venerdì scorso. Raspadori è avanti nelle gerarchie, Simeone aspetta il suo momento e, anche se dovesse essere panchina, si augura di poter dare il suo contributo molto prima del minuto 85.