GdS – Pur con dei nuovi acquisti Mazzarri non cambierà modulo, andrà avanti con il 4-3-3

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su un particolare riguardante Walter Mazzarri. Secondo il quotidiano Mazzarri proseguirà con il 4-3-3, senza stravolgere assetto tattico della squadra né meccanismi di gioco. La strada è stata tracciata, e tale resterà. Anche con i nuovi innesti, con quello di Mazzocchi e molto probabilmente quello imminente di Samardzic. Il Napoli non abbandonerà il 4-3-3 e l’eventuale acquisto di Soumaré. Per certi aspetti, è anche una questione originata anche da una scarsa disponibilità degli effettivi: la cessione di Elmas, la partenza di Anguissa per la Coppa d’Africa, i casi delicati di Zielinski e Politano. Tutto sommato, in una possibile formazione tipo Soumaré potrebbe occupare la casella di Zielinski e formare un duo molto solido con Anguissa ai fianchi di Lobotka. La fantasia di Samardzic potrebbe essere dirottata sull’esterno, col serbo che potrebbe dare sfogo al suo estro in una posizione ancor più avanzata.