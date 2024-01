L’edizione odierna di Tuttosport scrive a proposito dell’argomento difensori in casa Napoli. Il nome principale per rinforzare il reparto è quello di Radu Dragusin del Genoa, ma oltre di lui c’è l’intenzione di prelevare un ulteriore giocatore. In quest’ottica, la dirigenza azzurra è ben vigile su due nomi: Riccardo Calafiori del Bologna e Luca Ranieri della Fiorentina, tra l’altro già ricercato nel corso di questa estate.