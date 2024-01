Tuttosport – Napoli, pronta una maxi offerta per Dragusin. I dettagli

L’edizione odierna di Tuttosport scrive a proposito di una nuova offerta del Napoli per Radu Dragusin, difensore centrale del Genoa voluto fortemente da Walter Mazzarri. Secondo quanto riportato dal quotidiano, il Tottenham non ha ancora affondato il colpo definitivo, mentre Aurelio De Laurentiis sta cercando in ogni modo di arrivare al rumeno. L’ultima offerta è di 20 milioni di euro più il cartellino di Leo Skiri Ostigard ed il prestito di Alessandro Zanoli. Entro questa settimana, prosegue la testata, arriverà la risposta definitiva della dirigenza ligure.