La redazione di Sportitalia ha diffuso un video in cui si mostra l’arrivo di Pasquale Mazzocchi al suo primo allenamento in maglia azzurra a Castel Volturno. Il terzino arriva al Napoli dalla Salernitana ed è il primo colpo della sessione di mercato invernale. A momenti è attesa l’ufficialità. “È arrivato da pochi minuti a Castel Volturno Pasquale Mazzocchi, per il suo primo allenamento con il Napoli agli ordini di Walter Mazzarri”.