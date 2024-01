Sky – Politano-Al Shabab, interesse concreto. Samardzic, vanno limati i dettagli su diritti di immagine e sponsor

La redazione di Sky ha diffuso alcune novità sul calciomercato del Napoli. Il focus è su Matteo Politano, il cui nome è accostato ai sauditi dell’Al-Shabab e Lazar Samardzic, tra i principali obiettivi di mercato dei partenopei. Per l’esterno, c’è in ballo un contratto triennale a 7 milioni annui, mentre per il serbo ci sono dei dettagli da sistemare.

“Sirene arabe per Matteo Politano. L’attaccante del Napoli classe 1993 è finito nel mirino dell’Al Shabab, società calcistica saudita della città di Riad. L’interesse è molto concreto. L’offerta al Napoli sarebbe di 12 milioni mentre per il giocatore un contratto triennale a sette milioni all’anno. Nel frattempo, continuano i contatti per Lazar Samardzic, il colpo che De Laurentiis ha in testa. Tra le parti va sistemato il discorso relativo ai diritti di immagine e agli sponsor. In un secondo momento, andranno limati i dettagli legati al cartellino e all’ingaggio con l’Udinese. Si va avanti a trattare, con le parti che lavorano per avvicinarsi”.