29 gennaio 2023, il Napoli affronta al Maradona la Roma, nella prima del girone di ritorno della stagione dello Scudetto. In un Maradona sold-out il Napoli fa sua una partita combattuta fino alla fine battendo per 2-1 i giallorossi di Mourinho. La sblocca al 17esimo Victor Osimhen, che su cross di Kvaratskhelia stoppa la palla di petto, poi l’aggiusta con il ginocchio e scaglia un bolide che si insacca sotto la traversa. Il Napoli non sfrutta alcune occasioni per chiuderla ed inizia a soffrire. Infatti al 75esimo El Shaarawy la pareggia insaccando da distanza ravvicinata un cross di Zalewski. Quando la partita sembra destinata al pareggio ci pensa il Cholito Simeone all’85esimo che servito da Zielinski, disorienta Smalling e scaglia un sinistro all’incrocio dei pali battendo Rui Patricio. Finisce così 2-1, una partita combattuta che consolida il Napoli in vetta e dà il via all’allungo definitivo per lo Scudetto.