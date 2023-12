Sky – Mazzocchi ha chiesto la cessione al Napoli. Samardzic, contatti positivi

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato di Sky, ha parlato a proposito delle novità di mercato per quanto riguarda il Napoli. Tra queste, figura la vicenda legata a Pasquale Mazzocchi, terzino della Salernitana ricercato dalla dirigenza partenopea come alternativa a Giovanni Di Lorenzo. L’idea della società, frutto di un nuovo contatto, è quella di chiudere la trattativa a circa 2,5 milioni di euro. Da parte del giocatore però, c’è la volontà di legarsi al club azzurro per i prosismi 3 anni e mezzo. L’entourage infatti, ha chiesto la cessione a Walter Sabatini. C’è poi la questione legata a Lazar Samardzic, centrocampista dell’Udinese che piace tanto ad Aurelio De Laurentiis. I contatti con la società friulana sono positivi, e al momento c’è fiducia nel prosieguo della trattativa. Non è stato raggiunto l’accordo totale, ma le parti si risentiranno nei prossimi giorni.