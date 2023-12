Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano sul proprio sito X il Tottenham è pronto a formulare la prima offerta per Radu Dragusin. Il centrale del Genoa piace molto al Napoli, ma al momento gli Spurs sembrano essere in vantaggio sul club azzurro per acquistarlo. Il difensore ex Juventus ha già dato il proprio via libera per la cessione in Inghilterra, e ora si aspetta solo l’accordo fra le due squadre.