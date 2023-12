Un regalo sotto l’albero: il calciatore che vorrei, al terzo posto Mohamed Simakan

Non aver sostituito Kim con un difensore già pronto per una piazza come Napoli è stato uno dei più grandi errori del mercato estivo. Natan non è stato in grado di raccogliere l’eredità del coreano, probabilmente il miglior difensore in Europa della passata stagione. Dopo qualche buona partita soprattutto all’inizio, il brasiliano ha mostrato i suoi limiti, come quelli di tutto il Napoli quest’anno. Avrà sicuramente modo di crescere e migliore data la giovane età e considerando che quella partenopea è la sua prima esperienza in Europa. Ora però serve qualcosa di diverso, un calciatore già pronto che possa dare maggiore sicurezza al reparto.

Chi può arrivare in difesa? Negli ultimi giorni si è fatto il nome di Mohamed Simakan, difensore francese in forza al Lipsia. Giovane, 23 anni, ma con tanta esperienza anche in Champions. Cercato in passato dal Milan, Simakan sarebbe il profilo ideale per il Napoli: forte fisicamente, abile nel gioco aereo e nell’impostazione e all’occorrenza può agire anche come terzino destro. La sua valutazione è alta, servono almeno 35 milioni per strapparlo al Lipsia. Mazzarri ha chiesto un difensore sotto l’albero, vedremo nelle prossime settimane se “Babbo” De Laurentiis lo accontenterà.