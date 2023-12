Peggior calciatore del Napoli del 2023, al terzo posto…Giacomo Raspadori

Al terzo posto di questa speciale classifica troviamo Giacomo Raspadori. Il giovane talento italiano, per cui De Laurentiis ha fatto un grande investimento, non ha reso come ci si aspettava e anche in questa nuova stagione non è tra i migliori. Nella stagione scorsa, nell’anno 2022 ha dato avvio alla grande cavalcata del Napoli con il gol contro lo Spezia che ha sbloccato gli azzurri verso un tunnel di vittorie fino allo scudetto. Ma nel 2023 Raspadori è stato quasi invisibile, eccezione fatta per il gol più importante della stagione, quello a Torino contro la Juventus. In avvio di stagione con il nuovo allenatore Garcia, il talento italiano continua a non trovare una propria stabilità ed a non avere una posizione ben precisa. Fin qui sono 3 gol in campionato ed uno in Champions, ma da un giocatore del genere si aspetta ben altro. Sicuramente questa situazione burrascosa all’interno di squadra e società non aiuta il ragazzo ad emergere in maniera definitiva trovando la sua vera collocazione tattica in campo.