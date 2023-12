2023 – I tre avvenimenti negativi per Napoli e per il Napoli – Al primo posto l’uscita dalla lotta scudetto a dicembre

Dopo aver vinto uno scudetto dopo 33 anni con un calcio magnifico, battendo tutte le squadre presenti nel campionato, i tifosi del Napoli non si sarebbero mai aspettati un crollo mentale da parte dei ragazzi e dalle pessime scelte prese dalla società. Il pessimo inizio con Garcia ha condannato la stagione del Napoli complicando anche l’obiettivo di entrare tra le prime quattro per partecipare alla prossima Champions League.

Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentis, ha annunciato l’esonero dell’allenatore francese riportando dopo tanto tempo in Campania Walter Mazzarri. Il calendario e le gare ravvicinate di sicuro non hanno aiutato il tecnico italiano che non sta portando grandi risultati. La cosa che dispiace di più ai tifosi napoletani è che non solo non possono più difendere lo scudetto, ma che non hanno mai avuto la sensazione che la società volesse fare quel qualcosa in più per sognare una nuova epoca vincente, rompendo così ogni rapporto che si era venuto a creare con la piazza dopo tanto tempo.