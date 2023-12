Acquisti mancati- Al terzo posto una mezz’ala come Gabri Veiga e Samardzic per avere un vice Zielinski

Tra gli acquisti mancati del mercato azzurro al terzo posto troviamo una mezz’ala. Quello che servirebbe agli azzurri è un calciatore con caratteristiche simili a quelle di Zielinski, che possa giocare anche vicino alla porta. Il Napoli in più di un’occasione in quel ruolo ha utilizzato Elmas, senza però mai avere davvero una soluzione certa, considerando i tanti ruoli del macedone. Più volte in estate si sono fatti vari nomi con il polacco che veniva dato in partenza destinazione Arabia Saudita. Dopo un lungo tentennamento l’ex Udinese ha fatto sapere di voler restare a Napoli, rifiutando la ricca proposta araba. Il club azzurro con la possibilità di vendere Zielinski si era fiondato sul gioiellino Gabri Veiga. Dopo una lunga trattativa col Celta Vigo si è giunti ad un accordo, ma con gli agenti del calciatore alla fine la trattativa è saltata. Il giovane spagnolo alla fine ha accettato l’offerta dell’Al-Ahly e il Napoli ha continuato con il polacco. Quello del giovane ex Celta non è stato l’unico nome accostato agli azzurri, tra i vari giocatori accostati al club di De Laurentiis c’è anche Lazar Samardzic. Il serbo dell’Udinese è stato molto vicino all’Inter, e col saltare della trattativa il Napoli aveva provato ad inserirsi, senza però affondare il colpo. Alla fine gli azzurri hanno deciso di rimanere senza un vice Zielinski, con Elmas utilizzato da esterno, e lasciando Cajuste a giocare con Lobotka e Anguissa. Al momento il calciatore polacco non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza a fine anno, e potrebbe dire addio in estate. Il Napoli ha già fatto vari sondaggi per un nuovo centrocampista, si è puntato nuovamente Samardzic, che al momento l’Udinese valuta 25 milioni di euro. Il patron De Laurentiis una decina di giorni fa ha affermato che tra i calciatori da acquistare nel mercato invernale c’è un nuovo centrocampista. Nel corso del prossimo mese gli azzurri hanno bisogno di fare un paio di acquisti per migliorare, anche perché si è infortunato contro la Roma Stanislav Lobotka. L’infortunio dello slovacco porterà il Napoli a dover giocare in modo differente, inserendo in alcuni casi Zielinski al suo posto. Proprio per questo motivo la società si muoverà per dare possibilità di rifiatare ai titolari e di avere delle riserve che possano anche garantire affidabilità e titolarità in mancanza dei soliti 3 centrocampisti.